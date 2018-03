Brasile, domani Alisson capitano

ROMA, 22 MAR - Domani tocca ad Alisson. Sarà infatti il portiere della Roma il capitano della nazionale brasiliana che a Mosca (stadio Luzhniki, lo stesso della finale dei prossimi Mondiali) gioca in amichevole contro la Russia. L'estremo difensore che domani indosserà un completo interamente nero sarà il 15/o capitano nelle ultime 18 partite disputate dalla Selecao sotto la guida di Tite. Il ct infatti ha deciso di stabilire il principio del 'capitano a rotazione', che intende mantenere, Fifa permettendo, anche durante i Mondiali. Tutto ciò, sostiene Tite, per "trasmettere a tutto il gruppo il senso di responsabilità e leadership. Tutti devono sentirsi coinvolti e responsabili dei successi della squadra". Per questo lo stesso ct, assieme al coordinatore di tutte le nazionali Edu Gaspar, ha regalato a ogni giocatore il libro "Leading with the heart" scritto dal tecnico del Dream Team del basket Usa Mike Krzyzewski, che insegna a come provare ad essere leader nello sport e anche nella vita.