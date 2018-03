Argentina-Italia: azzurri sfavoriti

ROMA, 22 MAR - Italia sfavorita nell'amichevole di domani con l'Argentina sul 'neutro' di Manchester (Gb). Secondo le quote Snai, il ritorno al successo degli azzurri (che non battono l'Argentina dal 1987) è dato a 3,90, il pareggio è a 3,25 mentre il successo dell'albiceleste viaggia a 2,05. Le ultime due sfide sono finite entrambe con lo stesso risultato, 2-1 per l'Argentina. Domani, per la prima volta contro gli Azzurri, sarà in campo anche Lionel Messi, che conduce nelle scommesse sulle marcature dell'incontro, a 2,50 contro il 4,00 piazzato sul bomber di Gigi Di Biagio, Ciro Immobile.