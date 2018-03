Batistuta, meglio Higuain che Icardi

ROMA, 22 MAR - "L'Argentina ha molte possibilità, può vincere tranquillamente così come il Brasile o la Germania. Ci sono grandi squadre più la sorpresa che ci sarà come sempre. E' meglio non fare previsioni ma l'Argentina è una di quelle squadre che potrebbe vincere. Arriverà lontano anche questa volta": parola di Gabriel Batistuta che in una intervista ha parlato dei prossimi mondiali di Russia. "Chi sceglierei tra Higuain e Icardi? Credo che ai Mondiali ci sarà Higuain perché sta giocando bene da parecchi anni - ha sostenuto Batistuta -. Al momento non c'è uno migliore di lui, stimo molto Icardi ma non mi sembra superiore al Pipita, è alla pari. Dovrebbero andare entrambi per quello che stanno facendo ma non c'è posto per tutti".