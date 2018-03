Marocco-Serbia, amichevole a Torino

TORINO, 22 MAR - Un assaggio di Mondiali che ha anche il sapore del derby e dello scontro tra le prime del campionato di serie A. E' l'amichevole fra Marocco e Serbia in programma domani sera nel capoluogo piemontese all'Olimpico Grande Torino. La Curva Maratona sarà dedicata ai tifosi del Marocco e il settore Ospiti ai supporter della Serbia. Occhi puntati anche sulla sfida nella sfida, quella fra il capitano del Marocco, il bianconero Medhi Benatia, e il 'rivale' granata Adem Ljajic in maglia serba. Ma in campo scenderanno anche il difensore del Real Madrid Hakimi, il difensore della Roma Kolarov e il suo compagno di nazionale ma avversario biancazzurro Dusan Basta. Per il Marocco allenamento a Vinovo al training center della Juventus sotto la guida di capitan Benatia che dal suo profilo Instagram ha ringraziato la società bianconera e ha anche invitato i suoi connazionali che vivono in Italia e non mancare alla sfida.