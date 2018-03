Juve-Milan: annunciato il tutto esaurito

TORINO, 22 MAR - Allianz Stadium al completo per Juventus-Milan, il posticipo serale alla vigilia di Pasqua a Torino. La società bianconera ha infatti comunicato il 'tutto esaurito' per il big match in questione: "Sono stati sufficienti i giorni di vendita riservata ai Member - si legge nella nota pubblicata sul sito -, al termine dei quali è stata esaurita la disponibilità di posti".