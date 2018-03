'Mundial', Italia-Resto del Mondo 3-5

ROMA, 21 MAR - C'è anche lo zampino di Gabriel Batistuta, vecchia conoscenza della Roma scudettata, nella partita di beneficienza andata in scena stasera all'Olimpico dove tanti ex grandi giocatori e personaggi del mondo spettacolo si sono sfidati per giocare, divertirsi ma anche per dire basta alla violenza sulle donne. Nel match-spettacolo, con Livigno nel ruolo di partner dell'evento benefico, tanti nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano (Perrotta, Delvecchio, Giordano, Stendardo, Amelia, Fiore, Giannichedda) in campo attori di oggi e di ieri (Battista, Pasotti, Oppini, Davoli, Insegno), capitanati dalla coppia Granbassi-Orsi, opposti a Frey, Cesar, Aldair, Wilms, Manfredini, Oliveira, Candela, Mihajlovic, Lima, Batistuta, Castroman, Matuzalem, Konsel, Castan, Muller, Winter (in panchina Alena Seredove e Zdenek Zeman). E' finita 5-3, con i 30mila spettatori all'Olimpico che si sono divertiti e hanno potuto ammirare vecchie glorie del passato.