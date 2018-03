Bolt, "Domani provino con B.Dortmund"

ROMA, 21 MAR - Dopo averlo anticipato diverse volte, per Usain Bolt è finalmente arrivato il momento di scendere in campo per capire se il calcio potrà davvero essere il suo futuro dopo l'addio alle gare d'atletica. Il campione giamaicano, primatista mondiale nei 100 e nei 200 metri, ha annunciato a 'Premium Sport' che giovedì sosterrà un provino con i tedeschi del Borussia Dortmund. L'otto volte campione olimpico ha dunque intenzione di fare sul serio e, approfittando anche della pausa per le nazionali, giovedì si giocherà le proprie chance nel corso di un provino con il club di Dortmund: "Sono molto emozionato - le sue parole a Premium -, voglio capire fino a dove posso arrivare. Mi piace giocare come ala, meglio a sinistra, per sfruttare la mia forza e la mia velocità. Se mi manca l'atletica? Mi manca la competizione, ma non l'atletica".