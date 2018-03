Izzo, dopo due mesi pronto a tornare

GENOVA, 21 MAR - "Dopo due mesi sono pronto a tornare". Il difensore del Genoa Armando Izzo annuncia così il suo ritorno in campo dopo lo stop per la distorsione al ginocchio con interessamento del legamento che aveva subito ad inizio febbraio. "Voglio dare il mio contributo alla salvezza - ha detto - già a partire dalla gara con la Spal. Ci saranno in palio punti pesanti e speriamo di conquistarli anche in previsione del derby". Il difensore napoletano lo ha detto durante la premiazione del 28 Trofeo Carige che lo ha visto ospite d'onore e premiato quale vincitore. Izzo devolverà l'assegno benefico di 2mila euro al Cabef dell'Istituto Gaslini per l'attivazione di nuovi servizi nel quadro di un progetto su cui il Genoa e lo sponsor di maglia Eviva stanno lavorando da mesi. "La nazionale? Sarebbe importante ma prima devo fare bene con il Genoa e con questa maglia a cui tengo molto".