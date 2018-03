Masiello, nazionale resta un sogno

BERGAMO, 21 MAR - "Credo che per me la Nazionale rimarrà un sogno". Andrea Masiello approfitta della sosta del campionato per dire la sua sulla mancata chiamata in azzurro a differenza dei compagni Cristante, Spinazzola e Mancini (Under 21. "Pesa il mio passato, per questo probabilmente sono visto in modo diverso dagli altri, anche se come tutti aspiro a vestire quella maglia", spiega il difensore dell'Atalanta, alludendo al suo coinvolgimento nel Calcioscommesse.