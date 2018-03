Evani, trasmettere orgoglio azzurro

ROMA, 21 MAR - "Sono orgoglioso di lavorare per la Federazione, ho indossato la maglia azzurra da giocatore e adesso cerco di trasmettere la sua importanza ai ragazzi. Mi auguro che tutto possa andare nel miglior modo possibile. C'è sempre un avversario che farà di tutto per vincere ma noi metteremo qualcosa in più". Lo dice Alberico Evani, alla vigilia della prima amichevole da tecnico dell'Under 21 in programma domani contro la Norvegia a Perugia. "Spero di sfruttare questa opportunità nel miglior modo possibile - spiega a Rai Sport - Ci metto sempre passione ed esperienza a servizio dei ragazzi. Insieme cercheremo di giocare bene e ottenere dei buoni risultati. So di allenare una squadra di grande prestigio, fatta di tanti ragazzi che ho avuto negli anni precedenti e sanno cosa voglio. Quindi mi sento veramente sereno e tranquillo".