Calcio: match fixing, lezione a Trigoria

ROMA, 21 MAR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Ics, ha fatto tappa oggi a Trigoria, centro sportivo della As Roma. L'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers, i criminali che agganciano i giocatori intrappolandoli nelle truffe, attraverso tecniche di adescamento. "Consideriamo questo appuntamento di grande valore formativo per i nostri ragazzi - ha dichiarato l'Ad della della Roma, Umberto Gandini - Siamo grati alla Lega di A, Sportradar e all'Ics per la possibilità di accrescere, nei nostri calciatori, l'importanza di preservare l'integrità del calcio tenendo sotto controllo un fenomeno pericoloso come quello del matchfixing".