Juve: Matuidi, stagione si decide avanti

TORINO, 20 MAR - "Per ora in questa stagione è andato tutto bene. Ma qui dicono che non è questo il momento in cui fare i conti". E' positivo il bilancio dei primi mesi in bianconero che Blaise Matuidi fa dal ritiro della nazionale francese. "Me lo ripetono da quando sono arrivato - spiega il centrocampista al quotidiano francese Le Figaro -, le stagioni si decidono più avanti. Il Napoli? Sta disputando una grandissima stagione, c'è grande suspence e si giocherà fino all'ultimo". Matuidi è poi tornato sulla vittoria ottenuta a Wembley, legandola allo slogan del club bianconero: "In alcune partite, come contro il Tottenham, abbiamo l'impressione di soffrire, ma proprio nelle difficoltà diamo il meglio".