Raiola, spero Reina titolare nel Milan..

ROMA, 20 MAR - "Spero che giochi Reina titolare l'anno prossimo nel Milan". Mino Raiola 'tifa' per il portiere spagnolo ed implicitamente l'agente di Gigio Donnarumma ha ripetuto una volta di più di lavorare per un futuro lontano dai colori rossoneri per il suo assistito. Il procuratore, intervenuto a Radio 24, parla anche delle ultime convocazioni in nazionale. "Buffon viene selezionato con delle motivazioni che invece non vediamo per Mario Balotelli, quasi discriminatoria e a me dispiace. Sono stupito dalla scelta di Buffon, a cui comunque voglio bene, ma l'Italia è fatta così - ha polemizzato Raiola - Sono 10/15 anni che cerco di cambiare le cose senza successo. Se convochiamo Buffon oggi ce lo dobbiamo portare fino agli Europei, questo è chiaro. Donnarumma dove lo vedremo? Solo nel Milan, non in Nazionale perché se parte un nuovo ciclo con Buffon continuerà lui fino agli Europei".