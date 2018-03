Raiola "Figc fa schifo"

ROMA, 20 MAR - "Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli, ma ci dispiace ancora di più per la spiegazione ricevuta, pubblicamente perché con noi non parlano". Mino Raiola, intervenuto a Radio 24, è entrato a gamba tesa sulle convocazioni del Ct Gigi Di Biagio e, più in generale, sulla gestione della Figc: "Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, molto debole, non ha idee di cosa fare. Dovremmo cercare prima un direttore sportivo, poi fare un piano tecnico, non cercare un tecnico e farci fare un piano". "Se Di Biagio dice che i numeri per un attaccante non contano e che sui comportamenti non ha niente da dire, allora la nazionale è chiusa per Mario - Rispettiamo il ct, il problema non è lui, ma il sistema calcio. Io ripartirei dal sistema tedesco, abbiamo un sistema simile a quello inglese, dove il ct lavora come un manager, ma Di Biagio non è l'uomo adatto per questo".