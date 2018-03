Douglas Costa,Champions? Penso a Brasile

TORINO, 20 MAR - "La Champions riguarda il futuro, qui parliamo solo delle amichevoli del Brasile". Douglas Costa dal ritiro della Selecao 'dribbla' l'argomento Champions, assecondando il desiderio del ct brasiliano Tite di non avere calciatori impegnati a Kiev in finale, condizione che permetterebbe ai brasiliani di preparare il Mondiale nel migliore dei modi. "Non è questo il momento di affrontare questo argomento - ha spiegato l'attaccante della Juventus in conferenza stampa ai media brasiliani -, pensiamo ad allenarci e concentrarci su ciò che dobbiamo fare". Di sicuro la convocazione di Costa è arrivata dopo le ottime prove con la maglia bianconera in questa stagione: "Sogno di giocare il Mondiale, ma per farlo conterà soprattutto quello che riuscirò a fare con la Juventus, per questo motivo mi interessa continuare come sto facendo per aiutare il mio club".