Liverpool 'blinda' Salah, costa 228 mln

ROMA, 20 MAR - Jurgen Klopp non vuole un nuovo 'caso Coutinho' e per evitare che Mohamed Salah finisca nelle 'grinfie' dei ricchissimi Real, Barcellona e Psg ha valutato l'egiziano 200 milioni di sterline (228 milioni di euro). Lo riporta oggi il britannico 'Sun' che parla dell'interesse dei top club europei per l'attaccante egiziano tra i pretendenti alla Scarpa d'Oro 2018. Secondo il tabloid, il Real avrebbe avanzato un'offerta al Liverpool offrendo come parziale contropartita Lucas Vázquez, mentre nelle ultime ore anche il Barça sarebbe entrato in scena. Secondo le informazioni raccolte dal 'Sun', il Liverpool per evitare un nuovo caso Coutinho avrebbe fissato il prezzo al calciatore che, nelle intenzioni del club, dovrebbe spaventare i potenziali acquirenti: pagato 42 milioni (+8 di bonus) dalla Roma l'estate scorsa, Salah per il Liverpool costa adesso 200 milioni di sterline, che al cambio sarebbero di circa 228 milioni di euro, un prezzo che supererebbe quello record pagato dal Psg per Neymar (222 milioni).