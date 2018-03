Azzurri: esordio Cutrone "nessuna paura

FIRENZE, 20 MAR - "Per me essere qui è un sogno, non ho paura, non ne ho mai avuta, questa è un'opportunità e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi, spero di esordire con questa maglia e cercherò di mettere il difficoltà il Ct". Così Patrick Cutrone, il giovane attaccante del Milan emerso in questa stagione: gli sono bastate poco più di 20 partite, condite comunque da 14 gol, per approdare nella Nazionale maggiore. "Non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto già adesso - ha proseguito Cutrone - so che il rischio potrebbe essere quello di andare fuori di testa, ma posso contare sull'aiuto dei miei genitori e degli allenatori che ho avuto finora, da quelli in Primavera a Montella e Gattuso, allenatori che mi hanno fatto lavorare tanto". E venerdì prossimo contro l'Argentina, Cutrone si ritroverà davanti Messi: "E' un personaggio della playstation - ha sorriso l'attaccante rossonero - soprattutto però lui è il calcio, sarò emozionato all'idea di vederlo da vicino".