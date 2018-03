Calcio: C.Ronaldo "Io sono il migliore"

ROMA, 20 MAR - "Io sono il migliore. Lo dico sempre ma poi lo dimostro sul campo": senza falsa modestia, Cristiano Ronaldo, premiato per l'ennesima volta miglior giocatore portoghese dell'anno, non perde occasione per pungere i fan di Leo Messi e forse anche Didier Drogba che ha definito la 'Pulce' "fuori dall'ordinario. Ora è leggendario e non lontano da Pelè e Maradona". Forte dei numeri e dei successi, il portoghese - ieri sera a Lisbona - ha detto di aver "vissuto, sia personalmente che collettivamente, un anno da sogno. È un anno incredibile e storico anche per il Real Madrid con cinque titoli in un anno. Sono il migliore perché ci credo e lo dimostro sul campo, a prescindere da cosa dicono gli altri. Cinque trofei in un anno, il quinto Pallone d'Oro, il premio 'The Best' Fifa. Dobbiamo continuare a credere che siamo i migliori - ha aggiunto - ma credo ancora che non ci sia nessuno meglio di me. Dedico questo premio anche ai miei quattro figli: questo è un altro record, tre bambini in tre mesi", ha detto con una risata.