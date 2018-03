Marotta,Sarri ha mostrato grandi qualità

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 19 MAR - "Al di là della rivalità sportiva, nutro per il Napoli e per Sarri una grande ammirazione. Se lo prenderei come allenatore della Juve? Ha dimostrato qualità ed è tra i migliori in circolazione a livello internazionale: ogni allenatore possiede determinate caratteristiche che si adattano a determinati ambienti". Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta intervenendo telefonicamente durante la serata in cui Maurizio Sarri è stato premiato a Montecatini con il trofeo Maestrelli. a Maurizio Sarri, a Montecatini. Poi, sulla sfida scudetto, Marotta ha detto che "in Italia c'è una bella lotta e il nostro è uno dei pochi campionati europei ancora in dubbio".