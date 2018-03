Juve, infortunio Chiellini è un problema

TORINO, 19 MAR - L'infortunato Chiellini è tornato a casa dal raduno azzurro, è a rischio per il match della vigilia di Pasqua con il Milan, Allegri preferisce averlo nelle migliori condizioni per l'andata dei quarti di Champions con il Real Madrid, il 3 aprile all'Allianz Stadium. Giovedì alla ripresa degli allenamenti Allegri avrà gli uomini contatissimi: saranno assenti 14 nazionali e lo stesso Chiellini dovrà seguire un programma specifico. In questo momento, con i quarti di Champions alle porte e lo sprint scudetto ravvivato dal pareggio di Ferrara e dal successo del Napoli con il Genoa, la preoccupazione per Allegri è recuperare gli infortunati e lavorare sulla condizione di alcuni bianconeri apparsi in debito d'ossigeno o in crisi tecnica, Mandzukic e Alex Sandro su tutti. Tra gli infortunati sono da definire i tempi di recupero di Chiellini, mentre Cuadrado è in lotta con il dolore dopo l'operazione per superare la pubalgia e Bernardeschi resta in attesa di un responso sull'eventuale operazione al ginocchio.