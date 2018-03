Banti, con Var campionato più avvincente

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 19 MAR - Al Trofeo Maestrelli, oggi a Montecatini, è stato premiato anche l'arbitro internazionale Luca Banti. Molte le domande sulla Var, al centro delle attenzioni anche nell'ultima giornata di campionato. "La mia valutazione - ha detto l'arbitro toscano - è estremamente positiva. Certo, ci sono stati anche momenti difficili, ma ora abbiamo dalla nostra la possibilità di correggere un chiaro errore". "Per me il campionato è più avvincente, ci sono meno espulsi e meno ammoniti perché anche i calciatori hanno avuto una buona reazione verso questo nuovo strumento e c'è meno nervosismo in campo. Dipendesse da me si andrebbe avanti così", ha concluso Banti.