Lega di A: Miccichè verso la presidenza

MILANO, 19 MAR - Ha preso il via l'Assemblea elettiva della Lega di Serie A, chiamata a eleggere come presidente Gaetano Miccichè, candidato sul quale i 20 club si sono impegnati con il commissario Giovanni Malagò a garantire unanime convergenza. Partecipano fra gli altri all'assemblea il presidente della Juventus, Andrea Agnelli; quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis; quello del Genoa, Enrico Preziosi; l'ad del Milan, Marco Fassone; il Cfoo dell'Inter, Giovanni Gardini. Presidente di Banca Imi, la banca d'investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, Miccichè diventerebbe il secondo presidente della Lega Serie A, dopo Maurizio Beretta, in carica per due mandati, dalla divisione fra A e B nel 2010 fino al 27 marzo 2017, quando il Consiglio federale ha dichiarato decaduti gli organi della Lega di fronte allo stallo nel rinnovo delle cariche. E' seguito un doppio commissariamento, prima con Tavecchio, poi con Giovanni Malagò, che resterà in carica finché non sarà rinnovata completamente la governance.