Samp: Ferrero, Giampaolo non si discute

MILANO, 19 MAR - "Giampaolo non è in discussione e ci porterà dove il cuore vorrà". Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è convinto che non serva "nessun processo" alla sua squadra e conferma la fiducia all'allenatore dopo la seconda sconfitta di fila in campionato, il 5-0 incassato in casa contro l'Inter, con quattro reti di Icardi. "E' un ragazzo che viene dalla Sampdoria, noi siamo dei benefattori dell'Inter - riconosce il patron blucerchiato - E ieri ha fatto la partita dell'anno. La Samp si è fermata? Non si è fermato nessuno, come in tutti i percorsi ci sono degli incidenti, ma la Samp sta girando il film della vita". Per Ferrero "non c'è da fare nessun processo alla Samp. Ha battuto la Juve, il Milan, con l'Inter magari era un po' distratta. Quando ci sono le soste magari i giocatori hanno la testa da un'altra parte. Abbiamo dieci giocatori che vanno nelle nazionali. Confronti? Non c'è stato nessun confronto, non c'era bisogno, e io avevo un aereo da prendere, al primo tempo me ne sono andato".