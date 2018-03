Ferrero: Miccichè ha spessore per Lega

MILANO, 19 MAR - "Non conosco personalmente Miccichè, ma so che è un grande banchiere, una persona di spessore. Ci serve una persona che ama il calcio e lui lo ama, una persona competente e lo è. Ha tutti i requisiti e lo spessore per rappresentarci". Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, conferma il suo apprezzamento per Gaetano Miccichè, che dovrebbe essere eletto presidente della Lega Serie A oggi pomeriggio dall'assemblea dei venti club.