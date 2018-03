Il Bayern vuole tenersi Lewandowski

ROMA, 19 MAR - Il Bayern Monaco non cederà nel mercato estivo Robert Lewandowski, malgrado le numerose offerte da parte di diversi club. Almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, a proposito del centravanti polacco, il cui contratto scadrà nel 2021. Secondo il giornale, che tira fuori le indiscrezioni pubblicate Mundo deportivo su un possibile interessamento del Real Madrid per il giocatore, non ci sono stati contatti fra il presidente Florentino Perez e l'omologo del club tedesco, Karl-Heinz Rummenigge, ma anche nessun coinvolgimento dell'agente del polacco. Secondo Kicker, anzi, a Lewandowski sembra interessato di più il Manchester United. Il giornale tedesco, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio, chiedendosi se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 100 milioni cosa risponderebbe la dirigenza bavarese.