A Rabat accademia per i Messi del futuro

RABAT, 19 MAR - Il Barcellona avrà presto la sua Accademia in Marocco. Proprio quando la nazionale marocchina arruola cinque giocatori spagnoli per le amichevoli in vista dei Mondiali, la società catalana guarda ai giovanissimi calciatori marocchini. L'accademia che avrà base a Rabat nasce da un accordo che si sta formalizzando in questi giorni tra il Barcellona e Marita Group, holding marocchina attiva nei settori industria e servizi. Il progetto è una sorta di regalo che l'imprenditore Rahhal Boulgoute, presidente del gruppo, fa ai due figli adolescenti, tifosi del Barca e "ai più meritevoli - spiega - tra i giovani del nostro paese, che potranno ambire a borse di studio da 12 mila euro messe a disposizione ogni anno dalla Fondazione Marita". Programma formativo e allenamenti dei 400 pulcini che saranno ospitati ogni anno, avranno la supervisione dei tecnici del Barcellona.