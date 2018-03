Real a valanga, poker Ronaldo al Girona

ROMA, 18 MAR - Il Real Madrid, prossimo avversario della Juventus nei quarti di Champions League, ne fa sei al Girona nel posticipo della 29/a giornata di Liga e avvicina i cugini dell'Atletico, sconfitto 2-1 a Villarreal. Cristiano Ronaldo ha messo a segno un poker, sufficiente da solo a rendere inutili le tre reti segnate dal Girona tra primo e secondo tempo, mentre Bale e Lucas hanno contribuito ad arrotondare il risultato. Se il Real non può sperare di raggiungere il Barcellona capolista, avanti ben 15 punti, il portoghese può provare a farlo con Messi, che lo precede ora di sole tre reti (25 contro 22). Male invece l'Atletico di Simeone, che dopo essere andato in vantaggio con Griezmann nel primo tempo, si è fatto rimontare da una doppietta di Unai negli ultimi 10'. Il derby col Real si avvicina e i colchoneros rischiano di perdere la seconda posizione. Il Villarreal ha superato intanto al quinto posto il Siviglia di Montella, che dopo la sbornia per l'exploit in Champions League è stato battuto 2-1 dal Leganes.