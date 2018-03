Il Napoli vince, ora è a -2 dalla Juve

ROMA, 18 MAR - Il Napoli torna alla vittoria battendo 1-0 il Genoa, non senza fatica, al San Paolo e grazie al pari di ieri della Juve a Ferrara si riporta a -2 dai bianconeri. Mezzo passo falso della Lazio, che all'Olimpico si fa fermare sull'1-1 e viene sorpassato al quarto posto dall'Inter. A Napoli, il Genoa è riuscito a imbrigliare gli azzurri nel primo tempo, pur rischiando più volte di capitolare mentre il palo ha sostituito Perin su un colpo di testa di Insigne. Anche Mertens ha colto un palo nella ripresa, prima che Albiol, di testa trovasse il varco giusto per l'1-0 riaprendo di fatto il campionato. All'Olimpico, rete immediata del Bologna, con Verde al 3', e risposta al 15' di Lucas Leiva. Biancocelesti sempre in controllo ma poche le occasioni davvero favorevoli e giusto il pareggio finale.