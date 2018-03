'Ciao Davide',striscione Toro per Astori

TORINO, 18 MAR - "Ciao Davide". Un messaggio semplice ma profondo e diretto: questo lo striscione esposto in campo dai tifosi del Torino per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso tragicamente due settimane fa. Lo striscione, sostenuto dai gruppi organizzati del tifo granata, è partito dalla curva Maratona sostando davanti alle panchine delle due squadre per completare il suo tragitto davanti al settore ospiti: i tifosi del Torino, da sempre gemellati con quelli della Fiorentina, hanno intonato cori per Astori e per le due squadre, ricambiati dai toscani, regalando un momento di commozione accolto dagli applausi scroscianti dello Stadio Grande Torino.