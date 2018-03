Monchi, "Alisson è felice alla Roma"

ROMA, 18 MAR - "Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è sempre vero, non sappiamo di nessuna offerta. Parlo con lui ogni settimana, è contento e vuole fare cose importati qui a Roma". Così risponde a Premium il ds della Roma, Monchi, nel prepartita di Crotone.