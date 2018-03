Juve: Allegri "Non deluso, sempre primi"

ROMA, 17 MAR - "Non sono arrabbiato o deluso. La Spal ha fatto una gara di lotta, ci ha aggredito molto e dobbiamo fargli i complimenti. La cosa positiva è che non abbiamo subito gol e che al momento abbiamo 5 punti di vantaggio. Restiamo in testa alla classifica, questa è la cosa importante. Quando non si ha abbastanza energie mentali si arriva dopo sulle palle e questo è quello che è successo a noi stasera". Massimiliano Allegri commenta così lo 0-0 della sua Juve a Ferrara. "Ci sono meriti della Spal - ha spiegato il tecnico bianconero -, ci ha aggredito e non ci ha permesso di giocare. Abbiamo subito 29 falli che spezzettano il gioco. Ma non ci sono scusanti, la squadra sta facendo grandi cose, siamo in testa e nessuno se l'aspettava fino a tre domeniche fa. Ora abbiamo bisogno di riposare e di recuperare alcuni giocatori. Avevamo meno energie mentali perché è umano dopo aver vinto così tante partite e aver raggiunto i quarti di Champions e la finale di Coppa Italia".