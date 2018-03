Spal frena la Juve, solo 0-0 a Ferrara

ROMA, 17 MAR - Impresa della Spal che a Ferrara frena la corsa della Juve. Non va oltre lo 0-0 la squadra di Allegri nell'anticipo della 29/a giornata della serie A e offre al Napoli, che domani affronterà al San Paolo il Genoa, la chance di accorciare le distanze. Dopo 12 vittorie di fila i bianconeri si fermano sul muro della squadra di Semplici che ha messo in campo la gara perfetta, limitando i guizzi dei campioni della Juve, ora a + 5 sui partenopei. Un match giocato a buoni ritmi: nel primo tempo unica occasione per i campioni d'Italia il calcio di punizione di Dybala nel finale. Nella ripresa la Juve prova l'assalto, ma è meno brillante del solito: si fanno vedere Douglas Costa respinto da Meret e Dybala. Allegri prova a inserire Mandzukic, ma i lampi non arrivano. Cinque minuti di recupero, il risultato non si sblocca: Allegri infastidito lascia il campo prima del fischio finale. E sono applausi dei tifosi di casa per la Spal, che continua la sua corsa alla salvezza.