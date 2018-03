Sassuolo: Iachini, vittoria meritata

ROMA, 17 MAR - Sorride Giuseppe Iachini per il successo del suo Sassuolo. Soprattutto "per i ragazzi, che per un niente non raccoglievano quanto facevano in campo; abbiamo fatto gare importanti". "Siamo venuti qui senza timori, cercando di creare i presupposti per fare gol. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara e nel computo delle occasioni penso che la squadra abbia meritato il successo - ha aggiunto -. Siamo stati molto attenti anche dietro. Abbiamo avuto equilibrio, intensità, siamo arrivati a ridosso dell'area di rigore anche con pericolosità, ma non siamo riusciti a chiudere la partita prima. È la nostra pecca, che in passato non ci ha fatto raccogliere le vittorie e i punti che meritavamo". "L'Udinese? E' una buona squadra, ha giocatori di qualità, giovani. Credo che oggi abbia trovato il Sassuolo che li ha aggrediti molto alti e che gli ha impedito di giocare il loro calcio e il loro fraseggio. Abbiamo creato loro qualche difficoltà in più".