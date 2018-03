Udinese: Oddo, momento difficile

UDINE, 17 MAR - "Perdere così non piace ma spero che questa sconfitta possa tornare utile". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo non può essere contento dalla sconfitta col Sassuolo. "E' successo esattamente l'opposto di quello che avevo chiesto io. Abbiamo dimostrato la nostra più totale superficialità e mancanza di esperienza. Non ci possiamo nascondere - ha commentato -. In questo momento abbiamo un po' di difficoltà in fase realizzativa, ma una squadra con la testa sulle spalle avrebbe badato prima a non prendere gol. Invece abbiamo preso 4-5 contropiedi e al sesto subito gol. E' un momento difficile". "Questa squadra non è matura per ambire a qualcosa di diverso. Spero torni un pizzico di paura e i ragazzi capiscano che bisogna guardarsi indietro. Se tornerà quella paura di quando sono arrivato potremo tornare a essere quello che eravamo. Dobbiamo tornare con il veleno nel sangue, con più cattiveria e furore agonistico. In questo momento ci è venuta a mancare un po' di autostima".