Toro: Mazzarri, Fiorentina è ostica

TORINO, 17 MAR - "L'obiettivo del Torino è pensare alla partita prossima". Walter Mazzarri mette nel mirino solo la Fiorentina, domani avversaria dei granata ormai fuori dalla corsa per l'Europa e in piena crisi tecnica e di risultati, come confermano i tre ko consecutivi nelle ultime partite. "I viola sono una squadra ostica, che non dà punti di riferimento, tutti rapidi, bravi tecnicamente, che mettono in difficoltà con il palleggio". Per questo il Torino dovrà "essere compatto, non è facile giocare contro una squadra che non dà punti di riferimento" e che ha ottenuto ottimi risultati in trasferta: "Ha fatto anche risultato a Napoli, fuori casa sono più spregiudicati, al di là dei risultati ottenuti". Il tecnico si attende una reazione dal Torino: "quando siamo andati in svantaggio non abbiamo reagito nel modo giusto". E auspica un'evoluzione: "Vorrei che crescesse, che acquisisse mentalità importante, che diventasse una squadra che non muore mai".