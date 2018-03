Azzurri: i 26 convocati da Di Biagio

ROMA, 17 MAR - La Federcalcio ha ufficializzato la lista dei convocati azzurri per le amichevoli con Argentina e Inghilterra del 23 e 26 marzo prossimi. Tra i 26 non c'e' il milanista Romagnoli, escluso in extremis per infortunio e sostituito dal sampdoriano Ferrari. Portieri: Buffon (Juventus), Donnarumma (Milan), Perin (Genoa). Difensori: Bonucci (Milan), Chiellini (Juventus), Darmian (Manchester United), De Sciglio (Juventus), Ferrari (Sampdoria), Florenzi (Roma), Rugani (Juventus), Spinazzola (Atalanta), Zappacosta (Chelsea). Centrocampisti: Bonaventura (Milan), Cristante (Atalanta), Gagliardini (Inter), Jorginho (Napoli),Parolo (Lazio), Pellegrini (Roma), Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Belotti (Torino), Candreva (Inter), Cutrone (Milan), Chiesa (Fiorentina), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Verdi (Bologna).