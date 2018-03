Convocati Cutrone e Chiesa, Balotelli no

ROMA, 17 MAR - Non è ancora venuto il tempo del ritorno in azzurro di Mario Balotelli: l'attaccante del Nizza infatti non fa parte - apprende l'Ansa - della lista dei convocati del Ct Luigi Di Biagio per le amichevoli del 23 e 27 marzo (con l'Argentina a Manchester e con l'Inghilterra a Londra) che verrà ufficializzata a breve. Come previsto ci sarà Buffon, prima convocazione per i giovani attaccanti Cutrone e Chiesa.