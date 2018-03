Pioli, senza Davide ma con tanta forza

FIRENZE, 17 MAR - "Davide è sempre con noi, e non potrebbe essere altrimenti: ma questo gruppo di giocatori mi sta dando un ulteriore dimostrazione di forza morale, di valori, di sensibilità. E' uno spogliatoio da scudetto". Così Stefano Pioli alla vigilia della trasferta con il Torino, la prima senza il capitano, scomparso improvvisamente 13 giorni fa. "Conoscendo il gemellaggio che c'è fra i tifosi granata e viola so già che ci sarà un grande omaggio per Davide - ha continuato Pioli - ma poi dovremo giocare, il Toro è una buona squadra, noi cercheremo come e più di sempre di dare il massimo, di giocarcela fino in fondo". Poi, su Andrea Della Valle, da ieri accanto alla squadra. "Siamo felici di averlo con noi così come lui è felice di stare insieme a noi. Quanto al futuro saranno lui e la sua famiglia a pronunciarsi, posso dire di averli sempre sentiti convinti di portare avanti il progetto".