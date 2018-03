Gattuso, giudici porta inutili,sì a Var

MILANO, 17 MAR - Al tempo della Var, non hanno più senso i giudici di porta, secondo Rino Gattuso, anche alla luce del rigore concesso all'Arsenal contro il suo Milan giovedì in Europa League, dove la Uefa non introduce il video assistente. "Può esistere un calcio senza Var? Sicuramente in Italia siamo abituati alla Var, ne sappiamo più degli altri, ci stiamo lavorando, e durante le partite fa delle scelte giustissime. E' giusto che ci sia anche in Europa - ha osservato l'allenatore rossonero -. Se c'è uno strumento che funziona per analizzare i gol e i falli, non capisco perché ancora restano delle persone ferme per 90 minuti su una linea. E' più facile se vanno in un gabbiotto e vedono le immagini, la tecnologia molte volte è meglio dell'occhio umano, dell'occhiometro...".