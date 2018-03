Lazio: Inzaghi, rallentati da episodi

ROMA, 17 MAR - "La nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi che sono sulla bocca di tutti. La classifica non è vera, dovrebbe essere migliore. Ma ora tutto dipende da noi, deve essere uno stimolo in più". Alla vigilia di Lazio-Bologna di domani sera, Simone Inzaghi torna a parlare degli episodi arbitrali a sfavore dei biancocelesti. "Non dobbiamo pensare a ciò che è successo ma al Bologna, sperando di fare la partita giusta. Donadoni è bravo ed esperto, faranno di tutto per complicarci la vita", aggiunge il tecnico biancoceleste, che in merito alla protesta dei tifosi laziali prevista per domani di fronte alla sede della Federcalcio, auspica "che sia una manifestazione educata e pacifica, in stile Lazio".