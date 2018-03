Champions, Valverde, Roma è pericolosa

ROMA, 17 MAR - "La Roma è pericolosa per diverse ragioni. Basti guardare come ha giocato a Stamford Bridge: quella Roma è la migliore rivale che poteva toccarci. Non credo a nulla, per noi è un avversario molto complicato e basta. Non ho dubbi su questo". Così Ernesto Valverde, alla vigilia della partita contro l'Athletic Bilbao, valida per la Liga, ha parlato in conferenza stampa della Roma, prossima avversaria del 'suo' Barcellona nei quarti di finale della Champions League. "Nei quarti qualsiasi avversario è difficile da affrontare - aggiunge -. Noi preferivamo giocare contro squadre di altri campionati, ma la Roma è una rivale complicata: ha vinto 3-0 contro il Chelsea, ha preceduto l'Atletico Madrid nella classifica del girone di qualificazione agli ottavi. Queste indicazioni danno un'idea delle sue credenziali. Conosciamo il potenziale di cui dispone".