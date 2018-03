Gattuso, rinnovo? Dobbiamo vincere gare

MILANO, 17 MAR - "Dobbiamo vincere le partite, lavorare, poi il mio futuro si vedrà". Rino Gattuso continua a non considerare una priorità il rinnovo con il Milan, anche se la dirigenza ha spiegato che arriverà a breve. "Dite che sono un martello, figuratevi se oggi mi metto a parlare del contratto - ha tagliato corto l'allenatore alla vigilia della sfida con il Chievo -. Non c'è nessun problema, non capisco l'importanza che si dà. La società sa con chi deve parlare, sa dove sono, ma oggi non è la priorità. La priorità è respirare l'aria di giovedì sera contro l'Arsenal, il Milan deve stare su quei palcoscenici. Per questo batto sul tasto dei sacrifici che abbiamo fatto, da dove siamo partiti, non dobbiamo mollare una virgola. Dobbiamo mettercela tutta ogni giorni, non scappo io, né Fassone, né Mirabelli né la proprietà cinese".