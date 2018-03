Ultrà Juve: accolto ricorso Procura

ROMA, 16 MAR - Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla Procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitte in primo grado ai dipendenti del club bianconero Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo per difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare ed ha rinviato il ricorso alla Corte federale d'appello. Il Collegio di garanzia del Coni ha poi respinto il ricorso presentato, in data 21 febbraio 2018, da Francesco Calvo (Dirigente - Direttore Commerciale della Juventus F.C. S.p.a.) confermando le sanzioni inflitte al termine del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (un anno di inibizione e ammenda di € 20.000,00) ed ha stabilito che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Figc.