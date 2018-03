Buffon, con Real senza rimpianti

TORINO, 16 MAR - Gigi Buffon si gusta già la sfida con il Real Madrid, nei quarti di Champions. Bianconeri e merengue si fronteggeranno per la 20/a volta, in 56 anni di Coppa Campioni/Champions. "Alcune volte abbiamo vinto noi - scrive su Twitter il portiere della Juventus - altre volte abbiamo perso. La verità è che quando si perde con determinate squadre, composte da campioni simili, non hai i rimpianti e le frustrazioni che, di solito, accompagnano le sconfitte. Spero valga anche per loro! Vincano i più determinati!". L'ultimo Juve-Real è stato proprio la finale di Cardiff del 3 giungo scorso, vinta dai Blancos per 4-1. Tre anni fa i bianconeri avevano eliminato il Real nelle semifinali: 2-1 a Torino, 1-1 al 'Bernabeu'.