Sampdoria: Barreto rinnova fino al 2019

GENOVA, 16 MAR - Rinnovo in casa Sampdoria: il centrocampista Edgar Barreto, 33 anni, ha firmato il contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2019. Il giocatore era in scadenza di contratto il prossimo giugno ma c'era la volontà del calciatore (90 presenze e cinque gol con la maglia della Sampdoria che indossa dal 2015) e del club di proseguire insieme l'avventura fino al 2019 con opzione per un secondo anno.