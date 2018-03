Calcio:Zenga, bello confronto con grandi

CROTONE, 16 MAR - "Domenica il Crotone deve giocare in modo semplice e senza timori reverenziali: è sempre bello confrontarsi con grandi avversari e se potessi giocherei anche io". Walter Zenga è pronto con il suo Crotone ad affrontare la Roma che arriva allo Scida sull'entusiasmo della qualificazione ai quarti di Champions League. "Serenità e attenzione alle nostre qualità per rispettare l'avversario e non averne paura - afferma Zenga - è quello che dobbiamo mettere in campo. Di Francesco è molto preparato e merita di stare tra i migliori Europa". La Roma non ha mai perso fuori casa se non con la Juventus ed anche il Crotone non ha mai segnato ai giallorossi. "C'è sempre una prova volta" chiosa Zenga che poi guarda alla lotta per la permanenza in Serie A: "Noi dobbiamo giocare sulle nostre caratteristiche e fare più punti possibili, anche perché nelle prossime gare ci sono diversi scontri diretti e per questo è difficile fare previsioni per la quota salvezza".