E.League: Peruzzi, Salisburgo non facile

ROMA, 16 MAR - "Il Salisburgo? Non ho esultato. Poteva andare peggio, ma non è facile". Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, commenta così a caldo il sorteggio che ha designato gli austriaci come prossimi avversari dei biancocelesti ai quarti di finale di Europa League. "Il Salisburgo ha vinto con Marsiglia, Real Sociedad e Borussia Dortmund - precisa Peruzzi - Sono una buona squadra, giovane, con bei giocatori. Ci sono buonissime squadre, noi cerchiamo di fare la nostra parte facendo bene dove andiamo giocare e arrivando più in alto possibile".