Allegri,Higuain sta bene e domani gioca

TORINO, 16 MAR - "In porta ci sarà Buffon, uno certo c'è: gli altri vediamo". Allegri fa credere di avere tanti dubbi alla vigilia della trasferta di Ferrara: "Tranne Khedira, influenzato, Bernardeschi e Cuadrado, che stanno lavorando per recuperare, sono tutti disponibili - ha spiegato l'allenatore bianconero -. In difesa Barzagli e Rugani potrebbero giocare entrambi,mentre Howedes ha recuperato dopo un piccolo affaticamento prima di mercoledì e sarà a disposizione". Come sta Higuain? "Certo che si può lasciare fuori, ma sta bene e gioca - risponde il tecnico -. Mandzukic ha giocato tantissime partite e in questo momento sicuramente non è in una condizione ottimale". Secondo Allegri la Juve gode di ottima salute: "è in crescita sia fisicamente che mentalmente. E' un momento decisivo della stagione, nelle ultime partite siamo cresciuti molto nella seconda parte di gara".