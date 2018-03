Allegri:anno fa eliminato Barca,ora Real

TORINO, 16 MAR - "L'anno scorso nei quarti abbiamo battuto il Barcellona, magari quest'anno battiamo il Real, che resta, per me, la favorita principale a vincere la Champions". Così Massimiliano Allegri sull'esito del sorteggio che ha assegnato i Blancos alla Juventus. "Si lavora e si gioca per queste grandi sfide - ha aggiunto il tecnico bianconero - bisogna prenderla con tutta la positività possibile. Il Real, ripeto, resta la grande favorita: se la batteremo la soddisfazione sarà doppia".