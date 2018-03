Ranocchia ko, lesione alla coscia destra

ROMA, 16 MAR - Andrea Ranocchia non sarà in campo per la partita di domenica prossima Sampdoria-Inter alle 12,30. Ieri, allenamenti terminati in anticipo per il difensore nerazzurro, oggi - informa una nota dell'Inter - la risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Le condizioni di Ranocchia saranno rivalutate dopo la sosta del campionato per le Nazionali.